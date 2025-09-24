Golpeaba a una mujer por las calles de Tultitlán: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- La
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) anunció la detención de un
hombre identificado como Mauricio “N” de 25 años, por su probable
responsabilidad en el delito de lesiones en agravio de una mujer, en el
municipio de Tultitlán.
Los hechos ocurrieron en la colonia Ampliación San Marcos,
donde elementos de la Policía de Género respondieron a un alertamiento emitido
por el C5 sobre una situación de violencia contra una mujer. Al llegar al
sitio, la víctima señaló haber sido agredida físicamente por el sujeto.
La mujer recibió atención y fue resguardada por los uniformados,
mientras que Mauricio “N” fue detenido en el lugar y se le informaron sus derechos
conforme al protocolo.
El presunto agresor fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres correspondiente, donde se definirá su situación legal.
