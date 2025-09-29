Termina el programa Canje de Armas 2025 en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Tras casi cuatro
meses de operación, concluyó el Programa Canje de Armas 2025 en el Estado de
México, iniciativa impulsada por la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y los ayuntamientos
de los municipios visitados.
Durante este periodo, que inició el 2 de junio y finalizó el 27 de septiembre, se lograron recolectar un total de 1,035 armas de fuego, 83,155 cartuchos y 265 granadas, en un esfuerzo conjunto con la ciudadanía. El programa visitó 49 municipios, destacando Nezahualcóyotl como el municipio con mayor participación.
En la última semana, el programa estuvo presente en
Calimaya, Luvianos, Cocotitlán y Coyotepec, donde los habitantes entregaron
voluntariamente armas y municiones a cambio de dinero en efectivo, conforme al
tabulador establecido.
El objetivo principal del programa fue sumar esfuerzos entre
los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía para generar espacios más seguros
en la entidad.
En tanto, se espera el anuncio de nuevas fechas en otros municipios del territorio mexiquense.
