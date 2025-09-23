martes, 23 de septiembre de 2025

Vuelca pipa al intentar ganarle el paso a tren en Ecatepec


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Una pipa vacía que transportaba hipoclorito de sodio volcó la mañana de este lunes en Vía Morelos, a la altura de la colonia La Purísima Tulpetlac, luego de ser impactada por un tren al intentar ganarle el paso en el cruce con la calle Nuevo León.

El accidente involucró una unidad con placas 75-BD-1U, propiedad de la empresa IEVSUS, y un vagón de Ferrocarriles Nacionales con número económico 9812. A pesar de la aparatosidad del siniestro, tanto el operador de la pipa como el conductor del tren, de 57 años, resultaron solo con golpes leves.

Cuerpos de emergencia de Protección Civil, Bomberos y servicios de atención prehospitalaria acudieron al lugar. Aunque no hubo fuga de la sustancia química, se registró un derrame de diésel y aceite, el cual fue controlado con tierra. Una inspección del contenedor confirmó que no presentaba fisuras.

La vialidad fue cerrada en ambos sentidos, generando cortes de circulación y maniobras con grúa para reincorporar la unidad volcada y liberar la zona.

El operador de la pipa será puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

