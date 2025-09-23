Vuelca pipa al intentar ganarle el paso a tren en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Una pipa
vacía que transportaba hipoclorito de sodio volcó la mañana de este lunes en
Vía Morelos, a la altura de la colonia La Purísima Tulpetlac, luego de ser
impactada por un tren al intentar ganarle el paso en el cruce con la calle
Nuevo León.
El accidente involucró una unidad con placas 75-BD-1U,
propiedad de la empresa IEVSUS, y un vagón de Ferrocarriles Nacionales con
número económico 9812. A pesar de la aparatosidad del siniestro, tanto el
operador de la pipa como el conductor del tren, de 57 años, resultaron solo con
golpes leves.
Cuerpos de emergencia de Protección Civil, Bomberos y
servicios de atención prehospitalaria acudieron al lugar. Aunque no hubo fuga
de la sustancia química, se registró un derrame de diésel y aceite, el cual fue
controlado con tierra. Una inspección del contenedor confirmó que no presentaba
fisuras.
La vialidad fue cerrada en ambos sentidos, generando cortes
de circulación y maniobras con grúa para reincorporar la unidad volcada y
liberar la zona.
El operador de la pipa será puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.
