Madre asesina a su propia hija y es condenada a 47 años de prisión
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Un triste crimen ha llegado a su desenlace judicial. Aidé López Ángeles, una madre que se convirtió en el peor enemigo de su propia hija, fue sentenciada este 30 de septiembre de 2025 a 47 años de prisión por el atroz homicidio calificado de su hija pequeña.
Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre de 2023, en el
interior de una casa ubicada en la colonia Alfredo del Mazo, en el municipio de
Ixtapaluca, donde la hoy sentenciada golpeó brutalmente a su hija, causándole
heridas tan severas que le arrebataron la vida. Luego del espeluznante acto,
Aidé López huyó, dejando atrás no solo el cuerpo sin vida de la pequeña, sino
también una comunidad enfurecida.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
desplegó una investigación exhaustiva que permitió recabar pruebas sólidas
sobre la plena responsabilidad penal de la acusada. El Ministerio Público
obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión, y tras su captura, la mujer fue
ingresada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde finalmente
enfrentó la justicia.
La sentencia dictada por la Autoridad Judicial fue
contundente, 47 años tras las rejas, una multa de 184,135 pesos y el pago por
daño moral por la suma de 227,190 pesos.
