Paratletas mexiquenses imponen dominio en Paralimpiada Nacional CONADE 2025


La delegación del Estado de México continúa dejando una huella imborrable en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, que se celebra del 22 de septiembre al 12 de octubre en Aguascalientes. Con una participación de 283 paratletas en diez disciplinas, el equipo mexiquense ha demostrado un rendimiento sobresaliente, sumando hasta el momento un total de 69 medallas en distintas competencias.

La paranatación ha sido la disciplina más productiva, con un impresionante conteo de 55 preseas, seguida por el paraciclismo y el parapowerlifting, ambos con destacados importantes. En boccia, los representantes del Estado de México también han logrado subir a lo más alto del podio, consolidando el nivel competitivo del equipo en diversas categorías.

Entre las figuras más destacadas de la justa se encuentran Viviana López Viveros y Penélope Lasso Cárdenas, quienes han conquistado cuatro medallas de oro cada una en paranatación. Natalia González Güémez también ha brillado con tres oros en la misma disciplina, mientras que Juan Antonio Ruiz Ascencio ha contribuido con dos oros y tres platas. En paraciclismo, Brenda Yoselin Maya Quintanilla ha alcanzado dos oros, y en parapowerlifting, Ulises Alejandro Pacheco Ortiz ha hecho lo propio. En boccia, Alan Rodrigo Delgado Luna y Diego Hernández Alvarado han aportado una medalla dorada cada uno.

Además del éxito en el medallero, diez paratletas mexiquenses de la disciplina de paranatación han logrado su clasificación a los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, que se celebrarán en Chile, lo que refleja el alto nivel competitivo y el potencial de proyección internacional del equipo.

El Gobierno del Estado de México, expresó su reconocimiento y respaldo total a los paratletas, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte inclusivo y de alto rendimiento en la entidad.

