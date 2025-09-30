Paratletas mexiquenses imponen dominio en Paralimpiada Nacional CONADE 2025
La delegación del Estado de México continúa dejando una
huella imborrable en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, que se celebra del
22 de septiembre al 12 de octubre en Aguascalientes. Con una participación de
283 paratletas en diez disciplinas, el equipo mexiquense ha demostrado un
rendimiento sobresaliente, sumando hasta el momento un total de 69 medallas en
distintas competencias.
La paranatación ha sido la disciplina más productiva, con un impresionante conteo de 55 preseas, seguida por el paraciclismo y el parapowerlifting, ambos con destacados importantes. En boccia, los representantes del Estado de México también han logrado subir a lo más alto del podio, consolidando el nivel competitivo del equipo en diversas categorías.
Entre las figuras más destacadas de la justa se encuentran
Viviana López Viveros y Penélope Lasso Cárdenas, quienes han conquistado cuatro
medallas de oro cada una en paranatación. Natalia González Güémez también ha
brillado con tres oros en la misma disciplina, mientras que Juan Antonio Ruiz
Ascencio ha contribuido con dos oros y tres platas. En paraciclismo, Brenda
Yoselin Maya Quintanilla ha alcanzado dos oros, y en parapowerlifting, Ulises
Alejandro Pacheco Ortiz ha hecho lo propio. En boccia, Alan Rodrigo Delgado
Luna y Diego Hernández Alvarado han aportado una medalla dorada cada uno.
Además del éxito en el medallero, diez paratletas
mexiquenses de la disciplina de paranatación han logrado su clasificación a los
Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, que se celebrarán en Chile, lo que
refleja el alto nivel competitivo y el potencial de proyección internacional
del equipo.
El Gobierno del Estado de México, expresó su reconocimiento y respaldo total a los paratletas, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte inclusivo y de alto rendimiento en la entidad.
