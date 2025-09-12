Norma no volvió a casa: la historia detrás de una sentencia que deja más preguntas que justicia
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Genaro Olvera.- Dos
años, tres meses de internamiento y una reparación del daño de poco más de 233
mil pesos fue la sentencia que dictó un juez del Tribunal de Enjuiciamiento
para Azahara “N”, la adolescente responsable de la muerte de Norma, una menor
que, según testimonios, fue víctima constante de acoso escolar en una
secundaria del municipio.
Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2023, cuando una
agresión física entre compañeras de clase derivó en la muerte de Norma. Desde
entonces, su nombre se convirtió en estandarte de protestas, mantas y marchas
en las calles de Teotihuacán.
La joven sentenciada ya había cumplido más de dos años y
cinco meses en el Centro de Internamiento para Adolescentes, por lo que se
ordenó su externamiento inmediato tras el fallo judicial.
Además del tiempo en reclusión, el juez ordenó el pago de
$233,415 pesos como reparación del daño moral y material. Pero ¿cuánto vale la
vida de una niña? ¿Qué cifra puede sanar el vacío que deja su ausencia?
Norma fue víctima de bullying, denunciaron sus familiares,
compañeros y vecinos. No era la primera vez que era agredida por la misma
compañera, señalan. Las advertencias estuvieron ahí. Las señales también.
Hoy, mientras una joven recobra la libertad tras pagar su condena, otra nunca volverá a casa. Y en Teotihuacán, el recuerdo de Norma seguirá habitando los salones, los patios y las conciencias.
