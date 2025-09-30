Transportistas del Valle de Toluca amenazan con alza ilegal en tarifas a partir del 1 de octubre
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Toluca.- A
partir de este 1 de octubre, más de 20 empresas adheridas a la Unión de
Transportistas del Valle de Toluca han anunciado que implementarán una nueva
tarifa de 14 pesos en el servicio de transporte público. La medida, sin
embargo, no cuenta con la aprobación de la Secretaría de Movilidad del Estado
de México, por lo que se considera ilegal.
De acuerdo con información recabada, los transportistas justifican el incremento por el alza en costos operativos, aunque hasta el momento no han seguido el procedimiento legal correspondiente para autorizar un ajuste tarifario. La Secretaría de Movilidad no ha emitido comunicado alguno avalando este cambio, lo que podría derivar en sanciones para las empresas que lo apliquen.
La posible imposición de la nueva tarifa ha generado
preocupación entre los usuarios del transporte público, quienes ya anticipan
afectaciones económicas y no descartan organizar protestas o manifestaciones para
expresar su inconformidad.
Autoridades estatales no han confirmado si desplegarán operativos
de verificación o sanción ante esta situación, aunque se espera que en los
próximos días se emita una postura oficial.
Mientras tanto, usuarios y organizaciones civiles hacen un llamado a las autoridades para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar confrontaciones derivadas de esta decisión unilateral por parte de los transportistas.
