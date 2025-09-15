Un llamado a la responsabilidad: Fiestas patrias seguras
La Secretaría de Seguridad del Estado de México hace un
llamado urgente a la ciudadanía para celebrar las fiestas patrias con
responsabilidad, evitando el uso de pirotecnia y tomando precauciones en
eventos masivos.
La dependencia advierte que todo el material pirotécnico es
peligroso y puede causar graves daños, como quemaduras, pérdida de
extremidades, ceguera, lesiones auditivas e incluso la muerte. Un error o el
mal uso de estos artefactos puede desencadenar explosiones e incendios.
Entre las recomendaciones emitidas, se pide evitar la compra y venta de pirotecnia, mantener a los menores alejados de estos materiales, no permitir que los manipulen y no recoger artefactos que ya fueron lanzados y no explotaron. También se hace un llamado a proteger a los animales, ya que el ruido excesivo de los fuegos artificiales puede provocarles pánico y ansiedad.
En cuanto a los eventos masivos, la Secretaría sugiere
planificar con tiempo la llegada, usar impermeable en lugar de paraguas en caso
de lluvia, mantener a los niños seguros con un gafete que incluya su nombre y
número de teléfono, y no soltarlos de la mano. Además, se recomienda respetar
las zonas de seguridad, seguir las indicaciones del personal de protección
civil y mantener alejadas de las aglomeraciones a personas mayores, embarazadas
o con alguna discapacidad.
Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a moderar el consumo de alcohol y priorizar la seguridad para que estas celebraciones patrias se vivan con paz, alegría y en un ambiente familiar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión