Rescatan a menor secuestrada en Chalco; hay un detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Una menor
de edad que había sido reportada como desaparecida el pasado 18 de septiembre
fue localizada y rescatada por autoridades estatales y municipales dentro de
una casa en la colonia Lomas de San Pablo, Chalco.
El rescate se logró gracias al reporte de una ciudadana que,
al pasar por la casa, escuchó gritos que venían desde dentro por lo que pidió
ayuda a la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM), en coordinación con la Policía Municipal de Chalco, el Grupo de
Intervención Policial (GIP) y Protección Civil municipal, actuaron para
ingresar al domicilio y poner a salvo a la menor.
Durante el operativo, fue detenido un hombre identificado
como Irineo “N”, de 41 años, señalado como presunto responsable del delito de
privación de la libertad, y posible acoso previo hacia la víctima. La
localización podría haber sido gracias a los primeros reportes de la madre,
quien aseguró que la menor le había comentado estaba siendo acosada por su
vecino.
La menor quien contaba con una ficha de búsqueda activa, fue
valorada médicamente en el lugar, sin requerir traslado hospitalario, y quedó
bajo resguardo de las autoridades correspondientes.
El detenido fue informado de sus derechos y presentado ante la Agencia del Ministerio Público en Amecameca, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión