Se metieron a robar en Valle de Bravo y les cayó la policía; cuatro detenidos el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo.-
Cuatro hombres fueron arrestados al ser sorprendidos robando con violencia en
una casa de la comunidad de Santa María Pipioltepec. El operativo fue resultado
de una llamada de emergencia al 9-1-1 realizada por el afectado, en la que se
reportó la presencia de sujetos armados a bordo de camionetas.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en
coordinación con la Policía Municipal y el C5, respondió de inmediato al
reporte y logró implementar un cerco policial. Los detenidos fueron identificados
como Víctor “N” de 53 años, Jorge “N” de 63, Luis “N” de 69 y Braulio “N” de 64,
fueron localizados escondidos entre la maleza y reconocidos por la víctima, a
quien habían amenazado con armas de fuego dentro de su domicilio.
Durante la operación, se aseguraron dos vehículos (una
Renault Koleos vino y una Volkswagen Saveiro blanca), además de un arsenal
compuesto por cuatro armas de fuego, incluido un rifle de asalto Uzzi, 10
cargadores, cartuchos útiles, dos inhibidores de señal de 27 antenas cada uno,
cuatro teléfonos celulares y dos botes de pintura.
Los presuntos delincuentes fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por robo a casa habitación con violencia y portación de armas de fuego sin permiso. Según fuentes extraoficiales, uno de los presuntos asaltantes, habría sido ex director general de Guardia Nacional, por lo que se rumorea, fue liberado tras pasar unas horas.
