Abuelito que vendía pan muere atropellado en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Un
querido panadero adulto mayor de la colonia Loma Linda, perdió la vida la
mañana de este martes, luego de ser brutalmente arrollado por una unidad del
transporte público sobre la transitada Avenida del Rosales.
La víctima, un abuelito que era conocido por los vecinos
como un hombre trabajador y amable, que diariamente recorría las calles con su
charola de pan recién horneado. Su figura ya era parte del paisaje cotidiano…
hasta hoy.
El fatídico accidente ocurrió cuando el infortunado panadero
intentaba cruzar la avenida, como lo había hecho por años. Pero esta vez la
muerte le salió al paso disfrazada de microbús. Testigos aseguran que el
conductor de la unidad iba “como alma que lleva el diablo” y no hizo el más
mínimo intento por frenar.
Tras el impacto, el cuerpo del panadero quedó tendido sobre
el asfalto, mientras su charola con conchas, cuernitos y bolillos quedó
esparcida junto a él, como silencioso testigo de la tragedia. Vecinos, se
arremolinaron alrededor del cuerpo, reconociéndolo de inmediato.
El chofer, en un acto de cobardía, intentó darse a la fuga,
pero gracias a la rápida acción de los elementos de seguridad municipal, fue
interceptado cuadras más adelante y presentado ante la agencia del Ministerio
Público, donde deberá responder por su presunta responsabilidad en este hecho
que hoy enluta a una comunidad entera.
La colonia Loma Linda está de luto. El panadero de todos… hoy ya no volverá a vender como todos los días.
