Pasajeros quedan atrapados en medio de enfrentamiento entre transportistas en Zumpango
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Momentos
de pánico vivieron pasajeros de un camión la tarde del lunes, cuando al menos
cinco choferes de la ruta Bicentenario intentaron detener un camión de
transporte público bloqueándole el paso en ambos sentidos de la vialidad.
Según imágenes que circulan en redes sociales y testimonios de personas presentes en el lugar, los choferes, a bordo de sus propias unidades, le cerraban el paso para que se detuviera, con gritos y aventándole objetos al camión. Mientras esto ocurría, los pasajeros, alterados, gritaban desesperados para que se les permitiera descender.
Una vez que el camión fue inmovilizado, varios sujetos
descendieron de camionetas y, utilizando fuerza bruta, rompieron los cristales
del vehículo.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un boletín
oficial sobre el hecho. No se ha confirmado si hubo personas lesionadas o
detenidas.
Aunque no se ha establecido una versión oficial, fuentes cercanas al caso no descartan que se trate de un posible intento de extorsión. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada.
