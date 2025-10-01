Lo matan a golpes tras querer cruzar un bloqueo en Huehuetoca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huehuetoca.- La
tarde del martes se tiñó de tragedia en la comunidad de Barranca Prieta, luego
de que un hombre de aproximadamente 34 años de edad fuera asesinado tras ser
brutalmente golpeado por un grupo de manifestantes que mantenía un bloqueo vial
en exigencia de agua potable.
Según testigos, la víctima cansada de esperar tras una jornada laboral, intentó cruzar el bloqueo instalado por vecinos de la zona inconformes con la falta de abastecimiento de agua. Esta acción desató la furia de los manifestantes, quienes primero lo insultaron para enseguida propinarle una golpiza, la que le causaría la muerte en el sitio.
De forma irónica y trágica, su cuerpo quedó tendido junto a
una camioneta roja con letras de emergencia, símbolo mudo de la ayuda que necesitó.
Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana,
quienes confirmaron la ausencia de signos vitales. A pesar de los intentos por
resguardar la escena, el impacto de lo ocurrido generó indignación entre
vecinos y transeúntes, sin poder evitar la divulgación de material videográfico.
Horas más tarde, el gobierno municipal de Huehuetoca informó que tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el homicidio. Las autoridades señalaron que el caso será investigado como un posible asesinato derivado de un conflicto social.
