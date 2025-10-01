Acribillan a policía de la CDMX en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- La
violencia volvió a teñir de rojo las calles, luego de que un mando de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fuera asesinado
a balazos en las puertas de una tienda departamental, ubicada en la colonia
Benito Juárez del municipio de Chalco.
El reloj apenas marcaba las dos de la tarde cuando el ahora
occiso, quien se encontraba en su día franco y en compañía de su esposa, fue
interceptado por dos sujetos armados que descendieron de una motocicleta con
claras intenciones de quitarle de la suya. Sin saber que se trataba de un
agente de la ley, los malhechores le exigieron entregar el vehículo. El jefe de
sector, quien no iba uniformado, se resistió al atraco, desatando la furia de
los criminales.
Vecinos relatan que se escucharon al menos cinco
detonaciones. El uniformado cayó al suelo, bañado en sangre, mientras su esposa
gritaba desesperada pidiendo ayuda. Los sicarios huyeron como ratas,
perdiéndose entre las calles polvosas.
Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y
paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes únicamente pudieron confirmar que
el hombre ya no contaba con signos vitales. Su esposa, fue trasladada de
emergencia a un nosocomio cercano. Hasta el cierre de esta edición, se
desconoce su estado de salud.
La noticia corrió como pólvora hasta las oficinas centrales de la SSC, que ya emitió un comunicado condenando el artero crimen. En coordinación con la Policía Municipal de Chalco y la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, ya se analizan cámaras de seguridad del área para seguir el rastro de los asesinos.
