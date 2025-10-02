Balacera en Chicoloapan deja un muerto y una bebé herida
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Cerca
de la medianoche, un hombre perdió la vida y una bebé de apenas un año resultó
gravemente herida tras un ataque armado en la calle Emiliano Zapata, colonia
Santa Rosa. La víctima mortal fue identificada como José “N”, quien viajaba en
un vehículo Golf con placas del Estado de México acompañado por la menor, quien
recibió un disparo en el rostro.
Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta
interceptaron el automóvil y dispararon en múltiples ocasiones. José “N” murió
en el lugar mientras que la bebé fue trasladada de emergencia a un hospital,
donde permanece en estado grave.
La policía municipal acordonó la zona para preservar la
escena del crimen y los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron la
investigación correspondiente por homicidio.
Vecinos de la colonia denunciaron la falta de seguridad y exigieron al alcalde morenista Javier Mendoza que refuerce la vigilancia en la zona para evitar más tragedias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión