Balacera en Chicoloapan deja un muerto y una bebé herida

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Cerca de la medianoche, un hombre perdió la vida y una bebé de apenas un año resultó gravemente herida tras un ataque armado en la calle Emiliano Zapata, colonia Santa Rosa. La víctima mortal fue identificada como José “N”, quien viajaba en un vehículo Golf con placas del Estado de México acompañado por la menor, quien recibió un disparo en el rostro.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil y dispararon en múltiples ocasiones. José “N” murió en el lugar mientras que la bebé fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permanece en estado grave.

La policía municipal acordonó la zona para preservar la escena del crimen y los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente por homicidio.

Vecinos de la colonia denunciaron la falta de seguridad y exigieron al alcalde morenista Javier Mendoza que refuerce la vigilancia en la zona para evitar más tragedias.

