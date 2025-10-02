Encuentran cuerpo sin vida dentro de iglesia en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un hombre
en aparente situación de calle fue encontrado sin vida la mañana de este
miércoles dentro de la Capilla de la Adoración, ubicada en el cruce de las
calles 23 de Septiembre y Horacio Zúñiga, en la colonia Morelos Primera
Sección.
El hallazgo fue realizado por el cuidador del lugar, quien
reportó que el hombre yacía recostado e inconsciente. Paramédicos acudieron al
sitio y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con el personal de la capilla, el hombre solía
ingresar por las noches para dormir, aunque no pudo ser identificado al momento
del hallazgo. No se observaron huellas visibles de violencia y se presume que
la causa de muerte fue una caída desde las escaleras del recinto.
La Policía Municipal acordonó la entrada y notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que inició las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo.
