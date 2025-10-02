jueves, 2 de octubre de 2025

Ejecutan a checador de combis en Acolman


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- La noche de ayer, un hombre fue ejecutado a tiros frente a una tienda Elektra, ubicada sobre la carretera Texcoco-Lechería, a la altura del poblado de Los Ángeles, municipio de Acolman.

La víctima, de aproximadamente 40 años de edad, presuntamente se desempeñaba como checador de transporte público. De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados lo atacaron directamente, disparándole en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida en plena vía pública.

El lugar fue rápidamente acordonado por elementos de la policía municipal de Acolman, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos que en los últimos días han sacudido al municipio de Acolman, donde habitantes denuncian una creciente ola de inseguridad y ataques armados en distintas zonas.

Hasta el momento, no se reportan detenidos y se desconoce el móvil del crimen.

