Ejecutan a checador de combis en Acolman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- La noche de
ayer, un hombre fue ejecutado a tiros frente a una tienda Elektra, ubicada
sobre la carretera Texcoco-Lechería, a la altura del poblado de Los Ángeles, municipio
de Acolman.
La víctima, de aproximadamente 40 años de edad, presuntamente
se desempeñaba como checador de transporte público. De acuerdo con reportes
preliminares, sujetos armados lo atacaron directamente, disparándole en
repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida en plena vía pública.
El lugar fue rápidamente acordonado por elementos de la
policía municipal de Acolman, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron las diligencias
correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las
investigaciones.
Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos que
en los últimos días han sacudido al municipio de Acolman, donde habitantes
denuncian una creciente ola de inseguridad y ataques armados en distintas
zonas.
Hasta el momento, no se reportan detenidos y se desconoce el móvil del crimen.
