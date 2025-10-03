Caen tres con droga y dinero falso en San Mateo Atenco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Mateo Atenco.- En
un operativo exitoso, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México y la Policía Municipal de San Mateo Atenco lograron la captura de tres
presuntos delincuentes, entre ellos dos de nacionalidad peruana, por su
probable participación en delitos de robo a cuentahabiente, cohecho y delitos
contra la salud.
El trío, que ya era seguido desde el pasado 28 de agosto,
fue captado por cámaras del C5 tras un robo a un cuentahabiente. El coche en el
que se desplazaban era un Chevrolet Aveo color gris Oxford con placas de la
CDMX fue detectado circulando sobre Boulevard Miguel Alemán Valdés, en Toluca,
por el sistema de Arcos Carreteros.
Gracias al Operativo Argos, que mantenía vigilancia en
puntos estratégicos, se logró interceptar la unidad en la esquina de Paseo
Tollocan y La Reforma, donde fueron detenidos sin disparar un solo tiro.
Al revisar el vehículo, los uniformados hallaron un
sospechoso botín conformado de 93 billetes de un dólar, fajos con 1,200 y 5,280
pesos, y otros con papel periódico simulando billetes, tres celulares, tres
tarjetas bancarias, dos bolsas con hierba seca con características de la
marihuana.
Los presuntos delincuentes al verse atrapados, intentaron
sobornar a los oficiales para evitar su traslado al Ministerio Público, sin
éxito.
Los detenidos fueron identificados como Néstor “N” de 33 años,
Francisco “N” de 73 años y Mario “N” de 65 años, ambos de nacionalidad peruana.
Ahora, están a disposición de la autoridad y se ha iniciado una carpeta de investigación que podría llevarlos directamente al penal, donde no hay fajo falso que los salve.
