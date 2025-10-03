Querían cobrar derecho de piso en Chalco. Dos detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- La
tranquilidad de San Lucas Amalinalco se vio interrumpida la tarde miércoles,
cuando una llamada de auxilio al 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un
violento intento de extorsión en un establecimiento ubicado sobre la Carretera
Federal México-Cuautla, a la altura del kilómetro 34.4.
Según el reporte, dos sujetos armados entraron al negocio y,
a punta de pistola, amenazaron al encargado exigiendo el pago de "derecho
de piso", sembrando el pánico entre los presentes. Personal del C5
canalizó la alerta de inmediato a los elementos de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México, quienes, bajo el despliegue del Mando Unificado Zona
Oriente, montaron un operativo relámpago.
Tras una intensa movilización, los uniformados lograron
ubicar y detener a dos individuos identificados como Julio “N” de 37 años y
Ángel “N” de 35, quienes intentaban darse a la fuga a bordo de un Mini Cooper
azul con placas del estado de Morelos y una Chevrolet Colorado blanca con
placas de Michoacán.
Al realizarles una inspección, se les encontró en posesión de
una subametralladora de madera sin marca visible, con cañón metálico calibre
.22 mm, varios cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.
Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por los delitos de extorsión y portación ilegal de arma de fuego. Será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica.
