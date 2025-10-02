Camarógrafo de Fuerza Informativa Azteca es agredido por policías de Coacalco mientras cubría accidente vial
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coacalco.- José Luis
Ruiz, camarógrafo de Fuerza Informativa Azteca, fue agredido sin motivo por
elementos de la policía municipal de Coacalco, mientras realizaba la cobertura
de un accidente vial que dejó a varias personas lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en avenida José López Portillo, donde Ruiz grababa imágenes del siniestro como parte de su labor periodística. Sin embargo, en lugar de facilitar su trabajo, varios uniformados intentaron impedir la cobertura y recurrieron a la agresión física y verbal contra el comunicador.
Testigos en el lugar señalaron que el camarógrafo fue
empujado y amenazado por los policías, a pesar de identificarse plenamente como
miembro de un medio de comunicación nacional.
El accidente en cuestión habría involucrado la volcadura de
una unidad de transporte público, dejando un saldo preliminar de varias
personas con lesiones de diversa gravedad, quienes fueron atendidas por
servicios de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre la agresión al camarógrafo. Diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa ya han comenzado a pronunciarse, exigiendo una investigación inmediata y sanciones para los responsables.
