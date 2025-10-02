Fundación Fibra Uno dona ambulancias de última generación a Cruz Roja
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- En el
helipuerto del Hospital Central de Polanco se vivió una jornada de solidaridad
y compromiso con la salud pública, al concretarse la entrega de un importante
donativo por parte de la Fundación Fibra Uno (FUNO) a la Cruz Roja Mexicana.
En el lugar, se formalizó la entrega de dos ambulancias de
nueva generación y una unidad especializada de rescate urbano, destinadas a
reforzar las operaciones de atención prehospitalaria en el Estado de México.
El acto reunió a representantes de ambas instituciones,
destacando la presencia del Coordinador General de Cruz Roja Mexicana en el
Estado de México y Ciudad de México, Alfonso Salas Lomelí, quien reconoció el
valor del trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones de salud
para hacer frente a los desafíos de atención médica en zonas de alta demanda.
Por parte de la fundación donante, Ramiro Uriel Ramírez Guzmán, Subdirector de Proyectos de FUNO, señaló que la entrega de estas unidades responde al firme compromiso de la organización con el bienestar social. Subrayó que este tipo de acciones no solo fortalecen la capacidad operativa de la Cruz Roja, sino que también generan un impacto real en la vida de miles de personas que enfrentan emergencias médicas cada día.
Las unidades serán destinadas a las delegaciones de la Cruz
Roja en Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Lázaro Cárdenas y Tlalnepantla,
localidades donde se busca mejorar la capacidad de respuesta ante accidentes
viales, emergencias escolares, laborales y comunitarias. Además, se pretende
ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso y densamente pobladas,
reduciendo así las brechas en el acceso a servicios de salud urgentes.
Durante la ceremonia, Paola Poo Sánchez, Jefa de la Sección
Estatal de Rescate Urbano, expresó su agradecimiento a nombre del personal
operativo. Con voz firme y emoción contenida, reiteró el compromiso del equipo
con una atención digna, profesional y humana para toda la población.
El Dr. Diego Luisillo, Coordinador Estatal de Socorros,
estuvo también presente en el evento, reafirmando la importancia de seguir
sumando esfuerzos para fortalecer la atención de emergencias en la región.
La Cruz Roja Mexicana en el Estado de México cuenta
actualmente con 24 delegaciones operativas, 86 ambulancias en circulación y un
cuerpo de 900 voluntarios, que durante el año 2024 brindaron más de 33 mil 800
servicios de emergencia completamente gratuitos.
Al cierre del evento, la institución humanitaria expresó su agradecimiento a Fundación Fibra Uno y a todas las personas solidarias que, con su generosidad, hacen posible que la ayuda llegue a quien más la necesita. Una vez más, la colaboración entre la iniciativa privada y las organizaciones de asistencia demuestra que, en momentos críticos, la solidaridad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
