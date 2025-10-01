Conmemoran en Ecatepec el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En el
marco del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón,
autoridades estatales y legisladores mexiquenses encabezaron una ceremonia
conmemorativa en el Centro Comunitario Ecatepec “Casa de Morelos”, sitio
histórico donde el insurgente fue fusilado el 22 de diciembre de 1815.
El evento, fue presidido por Jesús George Zamora, Consejero
Jurídico del Gobierno del Estado de México, en representación de la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez. Durante la ceremonia se realizaron una guardia de honor
y una ofrenda floral en memoria del héroe de la Independencia.
Entre los asistentes destacaron Martha Azucena Camacho Reynoso, diputada de Morena y presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de México; Octavio Martínez Vargas, legislador local por Morena; y Zaira Cedillo Silva, también diputada por Morena y representante del distrito XLII, al que pertenece Ecatepec.
En su intervención, los oradores resaltaron la vigencia del
pensamiento de Morelos y su legado plasmado en documentos históricos como Los
Sentimientos de la Nación, cuya frase emblemática adorna el Salón de Sesiones
del Congreso mexiquense que lleva su nombre:
“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que
dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo,
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del
pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.”
Morelos, nacido el 30 de septiembre de 1765, es considerado
una de las figuras más trascendentales del movimiento independentista en
México. Su ideario político y social sigue siendo una referencia obligada en la
vida pública del país.
La Casa de Morelos en Ecatepec, donde se realizó el homenaje, se ha consolidado como un sitio de memoria histórica y reflexión nacional.
