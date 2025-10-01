Huella de la Transformación: Ayuntamiento de Naucalpan renueva parques y espacios deportivos en Izcalli Chamapa
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En
Izcalli Chamapa, Naucalpan, se llevó a cabo la entrega número 21 de Huella de
la Transformación, dentro del programa Huellas de la Transformación, como parte
del operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo. Este esfuerzo tiene como
objetivo renovar colonias que han sido abandonadas por administraciones
anteriores, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
El presidente municipal de Naucalpan y vecino de Izcalli
Chamapa, Isaac Montoya Márquez, encabezó el evento acompañado por autoridades
auxiliares como Guadalupe Salgado Remigio y Antonieta Alcántara Hidalgo, además
del muralista urbano Canek Leyva, quien participó con intervenciones
artísticas.
Entre las obras realizadas destaca la rehabilitación del Parque de la Espiga, que incluyó la restauración de dos palapas, la instalación de dos nuevos asadores, seis bancas de aluminio, la renovación y ampliación de juegos infantiles con tres juegos nuevos, así como la pintura de la escultura La Espiga.
También se renovó la pista de 200 metros, se adaptaron rampas para
personas con discapacidad, se enmalló el perímetro y se instaló una cascada
artificial que ha sido especialmente bien recibida por los niños exploradores
de la zona.
Además, se llevó a cabo el proyecto Sendero Seguro y
Luminoso, con la instalación de 291 luminarias y nueve postes nuevos para
mejorar la seguridad y visibilidad en la colonia. El histórico frontón de
Izcalli Chamapa fue rehabilitado y embellecido con murales realizados por Canek
Leyva que rinden homenaje a la comunidad. La cancha de básquetbol también
recibió una intervención artística con murales que reflejan la identidad local.
El gimnasio al aire libre fue equipado con barras para
ejercicio físico, un espacio que ya está siendo utilizado por jóvenes para
entrenar. Complementando estas acciones, se realizaron trabajos de
mantenimiento en guarniciones, veredas, muros y balizamiento, además de labores
de bacheo y clareo de árboles.
Se estima que estas mejoras benefician a aproximadamente 20 mil habitantes de la colonia. Durante su mensaje, el alcalde Isaac Montoya Márquez afirmó que están dejando "Huellas de la Transformación" con la firme intención de dejar legados en beneficio de la gente durante su administración. Destacó también que cada centavo se está utilizando de la mejor manera, destinando recursos a obra pública, infraestructura y programas sociales dirigidos a jóvenes, madres cuidadoras y estudiantes.
