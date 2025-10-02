Motociclista pierde la vida tras accidente en la México - Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un trágico
accidente vial cobró la vida de un motociclista la noche de ayer en la
carretera México - Toluca, a la altura de Plazas Outlet, en dirección hacia la
Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el
hecho, el motociclista habría derrapado y posteriormente fue atropellado por un
tráiler que circulaba por la zona. La víctima conducía una motocicleta de color
negro que portaba un permiso.
Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía, quienes
realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones
correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente. Las
autoridades no han revelado aún la identidad del fallecido.
Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular, respetando los lineamientos establecidos. Alguien te espera en casa.
