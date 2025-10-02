jueves, 2 de octubre de 2025

Motociclista pierde la vida tras accidente en la México - Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un trágico accidente vial cobró la vida de un motociclista la noche de ayer en la carretera México - Toluca, a la altura de Plazas Outlet, en dirección hacia la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, el motociclista habría derrapado y posteriormente fue atropellado por un tráiler que circulaba por la zona. La víctima conducía una motocicleta de color negro que portaba un permiso.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente. Las autoridades no han revelado aún la identidad del fallecido.

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular, respetando los lineamientos establecidos. Alguien te espera en casa.

