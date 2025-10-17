Delfina Gómez toma protesta a Mónica Chávez como Oficial Mayor y María Rodríguez como titular de la Secretaría de las Mujeres
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En una
ceremonia celebrada en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, la gobernadora
del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la toma de protesta de
nuevos funcionarios que ocuparán cargos clave en la administración estatal, en
el marco de la consolidación del proceso de transformación que vive la entidad
mexiquense.
Durante el acto, se designó a Mónica Chávez Durán como nueva
Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México. Con una sólida formación en
Derecho por la Universidad Tecnológica de México y una maestría en
Administración Pública por el INAP, Chávez Durán ha demostrado una trayectoria
destacada al frente de diversas responsabilidades, entre las que sobresale su
reciente gestión como Secretaria de las Mujeres. Bajo su liderazgo, se
impulsaron iniciativas como la campaña “En Redes, No Te Enredes”, la
inauguración de 37 Centros LIBRE y Senderos Seguros, así como el programa
“Unidas Contigo”, que benefició a más de mil mujeres en 11 municipios con
Alerta de Violencia de Género.
En el mismo acto, se presentó a María Esther Rodríguez
Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres. Con más de tres décadas
dedicadas a la docencia en educación secundaria técnica, Rodríguez Hernández es
Profesora en Biología por la UNAM y ha sido reconocida por su compromiso con la
enseñanza científica y la formación de jóvenes generaciones.
Carlos Brito Lavalle, internacionalista de profesión, fue
nombrado Director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Su experiencia
incluye cargos como Secretario Técnico de la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía del Senado, además de haber dirigido Canal Once y la
Comunicación Social en IMSS Bienestar, lo que garantiza una visión estratégica
para fortalecer los medios estatales.
En el ámbito deportivo, Miguel Ángel Sánchez González asumió
como nuevo Director del Instituto del Deporte del Estado de México. Licenciado
en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física, ha sido
promotor de la actividad física en escuelas del municipio de Texcoco,
destacándose por fomentar el desarrollo integral de la niñez y juventud
mexiquense a través del deporte.
Finalmente, Armando González Zozaya tomó protesta como
Director de Personal de la Oficialía Mayor. Con estudios en Relaciones
Internacionales por la UNAM y una maestría en Gestión Pública Aplicada por el
ITESM, su carrera ha estado centrada en la administración pública,
especialmente en temas de capital humano y presupuesto. Anteriormente se
desempeñó como Director General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa
Federalizada en la SEP.
La gobernadora Gómez Álvarez señaló que estos nombramientos reflejan el compromiso de su administración por construir un gobierno eficiente, cercano a la ciudadanía y con profundo sentido social. La ceremonia se llevó a cabo con presencia de miembros del gabinete, representantes de medios y familiares de los nuevos funcionarios.
