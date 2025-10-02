Neza libre de inundaciones: avanza limpieza y desinfección tras lluvias
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.-
Después de las lluvias intensas del fin de semana, el Gobierno del Estado de
México, reportó la culminación del desalojo de agua en 18 colonias de
Nezahualcóyotl, gracias al trabajo de 1,534 brigadistas y 58 equipos
especializados, entre vactors, bombas y retroexcavadoras.
Con el apoyo inmediato de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación de los tres niveles de gobierno, así como la participación de Conagua, CAEM, Grupo Tláloc y ODAPAS, se dio inicio a la fase de limpieza y desinfección en 112 calles, viviendas y escuelas, beneficiando a más de 21 mil familias.
Además, se lleva a cabo un censo casa por casa para
registrar daños, mientras brigadas médicas brindan atención social y sanitaria.
También se instalaron albergues, se entregarán kits escolares y se realizan
adecuaciones a la infraestructura educativa. Se atiende igualmente a animales
de compañía y de granja.
El Gobierno estatal anunció un proyecto integral de obras
para solucionar de manera definitiva las inundaciones en la zona del Puente de
la Concordia y los límites con Iztapalacoa, reafirmando el compromiso por la
seguridad y el bienestar de las familias mexiquenses.
Paralelo, vecinos del municipio solicitan al gobierno mexiquense mayor apoyo, ya que las afectaciones fueron en grandes cantidades, incluyendo camas, electrodomésticos, ropa, entre otras cosas.
