Las detienen y tratan de sobornar a policías con billetes falsos: Están detenidas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- Un
fuerte operativo realizado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México
(SSEM) dejó como saldo la detención de dos mujeres por intentar sobornar a los
oficiales con billetes falsos. El hecho ocurrió sobre la Avenida Recursos
Hidráulicos, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, cuando las detenidas
circulaban en una motoneta sin matrícula.
Las mujeres, identificadas como Ocairo “N” de 24 años y Eva
“N” de 25, fueron interceptadas por los azules durante su patrullaje de rutina
en la zona. Tras una revisión, las detenidas ofrecieron un soborno de 12
billetes falsos de 500 pesos, además de una transferencia bancaria para evadir
su arresto.
El intento de cohecho no pasó desapercibido y, al ser
detenidas, las mujeres mostraron un comportamiento evasivo. Las primeras
investigaciones apuntan a que podrían estar involucradas en una red criminal
que distribuye billetes falsos en varios puntos de la región, incluyendo
escuelas, tiendas y restaurantes.
Ambas mujeres fueron trasladadas a la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Las autoridades han asegurado que la investigación continuará para esclarecer sus posibles vínculos con más delitos.
