viernes, 31 de octubre de 2025

Las detienen y tratan de sobornar a policías con billetes falsos: Están detenidas

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- Un fuerte operativo realizado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) dejó como saldo la detención de dos mujeres por intentar sobornar a los oficiales con billetes falsos. El hecho ocurrió sobre la Avenida Recursos Hidráulicos, San Pablo de las Salinas, Tultitlán, cuando las detenidas circulaban en una motoneta sin matrícula.

Las mujeres, identificadas como Ocairo “N” de 24 años y Eva “N” de 25, fueron interceptadas por los azules durante su patrullaje de rutina en la zona. Tras una revisión, las detenidas ofrecieron un soborno de 12 billetes falsos de 500 pesos, además de una transferencia bancaria para evadir su arresto.

El intento de cohecho no pasó desapercibido y, al ser detenidas, las mujeres mostraron un comportamiento evasivo. Las primeras investigaciones apuntan a que podrían estar involucradas en una red criminal que distribuye billetes falsos en varios puntos de la región, incluyendo escuelas, tiendas y restaurantes.

Ambas mujeres fueron trasladadas a la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Las autoridades han asegurado que la investigación continuará para esclarecer sus posibles vínculos con más delitos.

