¡Ni de las abejas se salvan!: Ataque de abejas deja 7 heridos en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El pasado
martes, un incidente que pudo haber tenido consecuencias fatales se registró en
la colonia La Laguna Chiconautla de Ecatepec, cuando siete personas resultaron
picadas por un enjambre de abejas que se encontraba en las inmediaciones de la
Calle B. de Bustillos y Cerrada Luis Donaldo Colosio. El ataque tuvo lugar en
horas de la mañana, causando pánico entre los testigos y curiosos.
De acuerdo con los primeros informes de Protección Civil y
los Bomberos de Ecatepec, las víctimas, seis mujeres y un hombre, fueron
atendidas de inmediato por los paramédicos en el lugar, quienes les brindaron
atención médica y, posteriormente, fueron trasladados a hospitales cercanos para
una mejor valoración de su estado de salud.
El origen del ataque se debió a un enjambre que provenía de
una casa abandonada, lo que complicó las labores de rescate. El enjambre, al
parecer, se había formado en el techo de la casa en cuestión, donde no se encontraba
nadie al momento de los hechos.
La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar la situación, y fue el personal de Protección Civil del Municipio quien anunció la reubicación del enjambre para evitar mayores incidentes. Se logró retirar el enjambre de forma segura, reduciendo el riesgo de futuros ataques.
