Más kilómetros, menos tiempos: Mexibús y Mexicable llegarán a nuevas rutas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Bajo la
administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México
emprende uno de los proyectos de movilidad más importantes de su historia: la
expansión del Mexibús y Mexicable con una extensión adicional de 71.21
kilómetros, beneficiando diariamente a más de 726 mil personas.
Actualmente, la red integrada de Mexibús y Mexicable alcanza
164.72 kilómetros y da servicio a más de 453 mil usuarios al día. Con las
nuevas líneas, se reforzará la conectividad en zonas clave del Valle de México
y Valle de Toluca.
El Mexicable Línea 3 recorrerá 9.5 km en las zonas altas de Naucalpan, con 10 estaciones que atenderán a cerca de 40 mil usuarios diarios, reduciendo el tiempo de traslado de una hora a solo 30 minutos.
El Mexibús Línea V conectará Lechería con el CETRAM El
Rosario a lo largo de 29.41 km y 31 estaciones, beneficiando a 137 mil usuarios
en municipios como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan, así
como a la alcaldía Azcapotzalco en la CDMX.
En el Valle de Toluca, el Mexibús Línea VI unirá Lerma con
Zinacantepec en un recorrido de 28.8 km, con 46 estaciones que atenderán a más
de 88 mil usuarios al día, sumando líneas alimentadoras desde San Mateo Atenco,
Metepec y Almoloya de Juárez.
Por su parte, el Mexibús Línea VII ofrecerá servicio en
Nezahualcóyotl y Chimalhuacán con un trayecto de 3.5 km y 7 estaciones sobre la
Avenida Chimalhuacán, atendiendo a más de 8 mil personas diarias.
Este proyecto también contempla una movilidad más sustentable e integrada, con biciestacionamientos y sistemas de bicicleta pública, así como un impacto ambiental positivo al reducir emisiones contaminantes. Se trata de una reestructuración profunda del transporte en zonas densamente pobladas, que responde a una necesidad urgente: disminuir los tiempos de traslado que hoy alcanzan hasta tres horas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión