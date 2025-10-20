Realizan la Caminata Estatal de Prevención del Cáncer de Mama y Exploratón 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En un
ambiente festivo, lleno de color rosa, ritmo y solidaridad, más de 3 mil
personas tomaron las calles del centro de Ecatepec para participar en la
Caminata Estatal de Prevención del Cáncer de Mama, actividad encabezada por el
Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Salud estatal, en el marco del
mes de sensibilización sobre esta enfermedad.
La titular de la Secretaría de Salud, Macarena Montoya Olvera, destacó el compromiso del estado con la salud de las mujeres: “Hoy caminamos por la vida, por la salud y por la esperanza de miles de mujeres que diariamente se enfrentan a una ardua batalla”. Afirmó que en el Estado de México las mujeres son prioridad, garantizando atención médica gratuita, tratamiento integral y apoyo emocional.
Simultáneamente se llevó a cabo el Exploratón 2025,
iniciativa impulsada por el Gobierno Federal, con módulos de capacitación en
autoexploración mamaria, servicios preventivos y activación física. La
Presidenta Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, reiteró el compromiso
del municipio con las acciones de prevención.
Durante la jornada se ofrecieron consultas, ultrasonidos y
orientación sobre la detección temprana. Se recordó a las mujeres mayores de 40
años la importancia de la autoexploración mensual, consultas médicas periódicas
y mastografías cada dos años. En caso de diagnóstico, el estado cuenta con
unidades especializadas en Toluca, Cuautitlán y Huixquilucan.
La caminata fue una muestra de unidad, esperanza y compromiso con la vida.
