Motociclista pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Tultitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- La
mañana de este lunes se tiñó de rojo en la colonia San Francisco Chilpancingo,
luego de que un tráiler arrollara brutalmente a un motociclista sobre la vía
López Portillo, dejando una escena macabra.
El infortunado conductor de la motocicleta, identificado
como Luis Alberto “N”, de apenas 34 años de edad, perdió la vida de manera
instantánea tras ser impactado por la pesada unidad, la cual lo arrastró varios
metros sobre el asfalto.
Vecinos que presenciaron el horroroso suceso aseguran que el
chofer del tráiler, en un cobarde intento por evadir su responsabilidad, trató
de escapar del lugar, dejando tras de sí los restos del cuerpo sin vida del
joven motociclista y su vehículo completamente destrozado.
Gracias a la rápida intervención de las autoridades
municipales, el responsable fue detenido cuadras más adelante, y ya se
encuentra a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su
situación legal.
El lugar del accidente fue acordonado por peritos, mientras elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo, entre el llanto desgarrador de los familiares que llegaron al sitio minutos después.
