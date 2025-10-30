jueves, 30 de octubre de 2025

Propuesta para que las autopistas privadas paguen predial, una medida para fortalecer a los municipios: Oscar González Yáñez


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un esfuerzo por equilibrar las finanzas municipales y garantizar una distribución más justa de los recursos, el diputado Oscar González Yáñez, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa para que las autopistas concesionadas a particulares paguen el impuesto predial a los municipios por los que atraviesan.

La propuesta, que abarca a las 12 autopistas concesionadas que recorren 88 municipios del Estado de México, busca que las autoridades locales puedan cobrar este impuesto sobre las instalaciones y construcciones de las autopistas, tales como casetas de cobro y áreas comerciales, excluyendo la infraestructura de uso público directo. Según González, aunque estas autopistas generan grandes ingresos a través de los peajes, no contribuyen fiscalmente a los municipios, los cuales, por otro lado, asumen costos indirectos como el mantenimiento de accesos y la mitigación de impactos ambientales.

"Las autopistas son una fuente de ingresos significativa, pero sus beneficios no se distribuyen entre los municipios que las atraviesan. Este impuesto permitirá que los gobiernos locales puedan financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos esenciales", señaló el legislador.

La reforma propuesta implicaría una modificación a la Constitución y la Ley de Vías Generales de Comunicación, específicamente para aclarar que las autopistas bajo concesión privada con fines lucrativos no estarán exentas del pago del predial, como lo establece el marco legal actual para los bienes del dominio público.

En términos prácticos, el impuesto predial se calcularía sobre el valor catastral de los terrenos ocupados por las autopistas y sus instalaciones anexas. El proyecto contempla que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) coordine con los municipios la recaudación del impuesto, asegurando que los recursos recaudados sean destinados a proyectos que beneficien a las comunidades locales.

Con esta propuesta, se busca no solo aumentar los recursos fiscales para los municipios, sino también corregir una asimetría que, parece afecta a la calidad de vida de los ciudadanos que viven cerca de estas rutas de alta circulación.

Los 88 municipios del Estado de México que albergan a las autopistas concesionadas serían los principales beneficiados, recibiendo nuevos recursos que podrían ser invertidos en infraestructura local, servicios públicos, y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Esta propuesta, aún en fase de discusión en el Congreso de la Unión, promete generar un debate sobre el uso y la distribución de los recursos generados por las autopistas, un tema crucial para la sostenibilidad fiscal y el bienestar de los municipios afectados.

