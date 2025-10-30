Propuesta para que las autopistas privadas paguen predial, una medida para fortalecer a los municipios: Oscar González Yáñez
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un esfuerzo por equilibrar las finanzas municipales y garantizar una distribución más justa de los recursos, el diputado Oscar González Yáñez, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa para que las autopistas concesionadas a particulares paguen el impuesto predial a los municipios por los que atraviesan.
La propuesta, que abarca a las 12 autopistas concesionadas
que recorren 88 municipios del Estado de México, busca que las autoridades
locales puedan cobrar este impuesto sobre las instalaciones y construcciones de
las autopistas, tales como casetas de cobro y áreas comerciales, excluyendo la
infraestructura de uso público directo. Según González, aunque estas autopistas
generan grandes ingresos a través de los peajes, no contribuyen fiscalmente a
los municipios, los cuales, por otro lado, asumen costos indirectos como el
mantenimiento de accesos y la mitigación de impactos ambientales.
"Las autopistas son una fuente de ingresos
significativa, pero sus beneficios no se distribuyen entre los municipios que
las atraviesan. Este impuesto permitirá que los gobiernos locales puedan
financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos esenciales",
señaló el legislador.
La reforma propuesta implicaría una modificación a la
Constitución y la Ley de Vías Generales de Comunicación, específicamente para
aclarar que las autopistas bajo concesión privada con fines lucrativos no
estarán exentas del pago del predial, como lo establece el marco legal actual
para los bienes del dominio público.
En términos prácticos, el impuesto predial se calcularía
sobre el valor catastral de los terrenos ocupados por las autopistas y sus
instalaciones anexas. El proyecto contempla que la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) coordine con los
municipios la recaudación del impuesto, asegurando que los recursos recaudados
sean destinados a proyectos que beneficien a las comunidades locales.
Con esta propuesta, se busca no solo aumentar los recursos
fiscales para los municipios, sino también corregir una asimetría que, parece
afecta a la calidad de vida de los ciudadanos que viven cerca de estas rutas de
alta circulación.
Los 88 municipios del Estado de México que albergan a las
autopistas concesionadas serían los principales beneficiados, recibiendo nuevos
recursos que podrían ser invertidos en infraestructura local, servicios
públicos, y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Esta propuesta, aún en fase de discusión en el Congreso de la Unión, promete generar un debate sobre el uso y la distribución de los recursos generados por las autopistas, un tema crucial para la sostenibilidad fiscal y el bienestar de los municipios afectados.
