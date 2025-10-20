“Ser de Nopaltepec es un orgullo que se lleva en el corazón”: Mario Elizalde encabeza múltiples actividades en beneficio de Nopaltepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nopaltepec.- El
presidente municipal de Nopaltepec, Mario Elizalde Vázquez, encabezó diversas
actividades durante el mes de octubre en beneficio del municipio, abarcando
obras públicas, acciones comunitarias y eventos culturales.
Desde el inicio del mes, el Ayuntamiento, con apoyo de su personal, realizó labores de limpieza, mantenimiento y embellecimiento en la Plaza Estado de México y áreas verdes circundantes, reconociendo su importancia como punto de encuentro para los habitantes.
En materia de infraestructura, se dio inicio a varias obras
clave, como la construcción de la calle Rosales en la comunidad de San Miguel
Atepoxco, así como la supervisión del acceso principal en la comunidad de Venta
de Cruz, donde también se revisó el proyecto de instalación de luminarias para
mejorar la seguridad. Además, se arrancaron trabajos en la calle La Sortija, en
San Felipe Teotitlán, y en la calle Revolución, en la cabecera municipal.
Paralelo, Nopaltepec celebró con entusiasmo el 154º aniversario de su erección como municipio, con actividades culturales como la presentación de la Compañía de Danza Folclórica del Valle de los Volcanes. En el marco de estas festividades, se realizó también una Rodada Monumental como antesala de la 10ª Feria y Carrera del Pulque.
Como parte de las celebraciones, el alcalde recibió la
visita de la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly
Carrasco Godínez, quien acudió previo a la tradicional carrera, reafirmando el
respaldo estatal a las tradiciones y eventos locales.
“Está siendo un mes de arranques de obras, de supervisión, de festejos, de deporte, de continuar poniendo en alto nuestras raíces y costumbres de este hermoso municipio. Estoy realmente agradecido con nuestras vecinas y vecinos, y con el personal de la administración municipal, quienes hemos hecho equipo para que todas estas actividades vayan para adelante y sean siempre para el beneficio de nuestro Nopaltepec”, afirmó Elizalde Vázquez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión