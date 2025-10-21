Valle de Bravo presenta la XXIII edición del Festival de las Almas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Valle de Bravo será sede de la XXIII edición del Festival de las Almas, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre, organizado por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo. El evento tiene como propósito preservar y difundir las tradiciones mexicanas mediante expresiones artísticas y culturales para todas las edades.
Durante nueve días, habitantes y visitantes podrán disfrutar
de una amplia cartelera que incluye conciertos, danza, teatro, talleres
recreativos, proyecciones de cine, el desfile “CatrinValle” y el tradicional
lanzamiento de globos de Cantoya. Entre los conciertos más esperados están
Rayito Colombiano en la inauguración, Río Roma, Aleks Syntek, Inspector y
Motel, quienes clausurarán el festival.
Además, el programa contempla talleres infantiles a partir de las 11:00 horas en el Jardín Central, donde se elaborarán llaveros de catrinas, lapiceras con motivos del Día de Muertos y figuras de fieltro inspiradas en leyendas mexicanas. También se presentará la colección de libros infantiles “Una colección para soñar”, a cargo de la secretaria Nelly Carrasco Godínez, el 26 de octubre a las 14:00 horas.
La oferta cultural se enriquece con la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense y la Compañía de Danza Folclórica del Valle de los Volcanes. El lanzamiento de globos de Cantoya será el 30 de octubre a las 18:30 horas en la Alameda Bicentenario “La Velaria”, uno de los escenarios principales del festival.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión