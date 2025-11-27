Anuncian la Expo Agro Alimentaria 2025: Innovación, países invitados y sabor mexiquense
El gobierno del Estado de México anunció la Expo Agro
Alimentaria Internacional 2025, misma que busca ser un gran encuentro
agroalimentario donde productores, empresas y especialistas del sector se
conectarán con tecnología agrícola de última generación-
El evento se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Conjunto Sedagro, en Metepec, el acceso es gratuito con registro previo, el cual ya puedes realizar en expoagroalimentariaedomex.ahmreg.net. el Gobierno del Estado de México busca acercar a los asistentes a tecnología agrícola de última generación proveniente de China y contará con la participación de Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Italia y Colombia.
Se espera la presencia de especialistas en agronegocios, productores
y empresas del sector, contando con más de 200 expositores, mesas de negocios,
exhibición de ganado, comida regional y venta de productos emblemáticos del
EdoMéx como mezcal, fresas, hortalizas, amaranto, maíz, miel, aceituna,
borrego, pan, flores, pulque, textiles y alimentos procesados.
El programa de ponencias incluirá temas como oportunidades comerciales entre Canadá y México, estrategias laborales y de calidad de vida; para Estados Unidos, la relevancia del cruce internacional de Pharr y el impacto de los mercados en los productores; Italia abordará estrategias sostenibles para competir globalmente y Brasil (Pernambuco) compartirá experiencias exitosas para impulsar la agricultura y ganadería en el Estado de México.
