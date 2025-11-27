Explota polvorín en Huixquilucan: Un muerto y seis heridos el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- La
tranquilidad de la carretera Naucalpan–Toluca se rompió la mañana de ayer
cuando un polvorín presuntamente clandestino en el kilómetro 23 explotó,
dejando un saldo trágico de una persona muerta y al menos seis más heridas.
El caos obligó a la intervención inmediata de cuerpos de emergencia. Dos de los lesionados fueron trasladados por vía aérea con el Grupo Relámpagos al Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, mientras que otros tres fueron llevados en ambulancias del SUEM y Protección Civil/Bomberos de Huixquilucan al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS Bienestar.
Al lugar llegaron autoridades del Gobierno del Estado de
México, Protección Civil, la Cruz Roja, el Instituto Mexiquense de la
Pirotecnia, así como policías estatales y municipales, quienes evaluaron y
controlaron los riesgos para evitar nuevos incidentes.
La zona permanece bajo vigilancia mientras se investigan las causas de la explosión y se confirma la identidad de la víctima mortal. Los vecinos relataron que el estallido se sintió a varios metros de distancia y que el susto fue mayúsculo, mientras los cuerpos de rescate trabajaban contra reloj para atender a los heridos que sufrían quemaduras mortales.
