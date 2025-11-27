Entregan más de dos mil 500 tarjetas “Mujeres con Bienestar” en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- El día de
ayer, el Secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, en
representación de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez,
encabezó la entrega de tarjetas del programa “Mujeres con Bienestar” en el
emblemático Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa.
Con paso firme y acompañado por representantes comunitarios, González Romero anunció la incorporación de 2,800 nuevas beneficiarias de la Zona Oriente, quienes ahora formarán parte de este apoyo económico que otorga dos mil 500 pesos mensuales para fortalecer su autonomía y mejorar sus condiciones de vida.
Los municipios beneficiados esta ocasión fueron Tecámac,
Ecatepec, Cuautitlán, Nextlalpan y Acolman, municipios con gran necesidad económica
y donde, según se señaló, “el Gobierno del Estado de México está decidido a
resarcir una deuda histórica con las mujeres mexiquenses”.
Aunado, se recordó que el programa no solo ofrece un
respaldo económico, sino también servicios adicionales que buscan atender las
necesidades inmediatas de las beneficiarias. Entre ellos destaca la asistencia
médica telefónica gratuita, disponible las 24 horas y los 365 días del año.
Las mujeres podrán comunicarse al número 55 41 61 69 97,
donde deberán proporcionar su nombre y teléfono para ser canalizadas con un
médico general del Centro de Atención Telefónica, garantizando orientación
rápida y oportuna ante cualquier situación de salud.
El evento concluyó con la dispersión formal de las tarjetas y agradecimiento de los presentes.
