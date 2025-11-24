Avanza al cincuenta por ciento la nueva red de drenaje en Nextlalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nextlalpan.- En Santa Ana, Nextlalpan, las obras de drenaje sanitario siguen avanzando y ya alcanzan un cincuenta por ciento de progreso, según informaron autoridades del Gobierno del Estado de México. De los 31 kilómetros programados, se han instalado 15.6, además de 153 pozos de visita y 246 descargas domiciliarias que reforzarán la capacidad hidráulica de la región.
Los trabajos se realizan a través de cinco frentes activos
que operan de manera simultánea para atender una demanda que llevaba más de
medio siglo esperando respuesta. Con estas acciones se prevé beneficiar a más
de 6,500 habitantes de comunidades como San Francisco Molonco, Santiago Atocan,
San Juan Atenanco y La Central, donde por años padecieron insuficiencias en el
desalojo de aguas residuales y pluviales.
La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) subrayó que estas obras buscan proteger la salud de las familias y asegurar un servicio más eficiente. Destacó además que el poder de servir continúa guiando sus esfuerzos para acercar infraestructura hidráulica de calidad a quienes más la necesitan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión