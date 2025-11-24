KabPrison Project México entrega fórmula láctea a hijos de mujeres recluidas en Santiaguito
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Almoloya de Juárez.-
En un gesto que refleja la importancia de humanizar los espacios penitenciarios
y poner en el centro a los pequeños, KabPrison Project México entregó 41 latas
de fórmula láctea a hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en el
Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito. La donación,
realizada en la ludoteca del penal, estuvo dirigida a 14 internas, entre ellas
siete mujeres embarazadas y seis madres cuyos menores viven actualmente dentro
del centro.
La acción se desarrolló con el acompañamiento de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Subsecretaría de Control
Penitenciario y la Dirección de Reinserción Social, instituciones que han
impulsado iniciativas para mejorar la calidad de vida de las mujeres en
situación de internamiento. El apoyo alimentario busca fortalecer el bienestar
nutritivo y emocional de la primera infancia, un grupo particularmente
vulnerable dentro de los penales, donde las niñas y niños dependen por completo
de los recursos y condiciones disponibles en su entorno inmediato.
Para las internas beneficiadas, los kits de fórmula
representan algo más que un apoyo material, son símbolo de un recordatorio de
que la maternidad continúa incluso en reclusión y de que la sociedad puede
tender puentes hacia la dignidad y el desarrollo integral de sus hijos. Las
autoridades penitenciarias señalaron que este tipo de esfuerzos contribuye a la
construcción de entornos más humanos y seguros, acordes con el segundo eje
transversal del Plan de Desarrollo Estatal 2023–2029, enfocado en la
construcción de paz y seguridad.
KabPrison Project México, organización dedicada al bienestar
emocional y social en centros penitenciarios, sostuvo que la entrega es parte
de una estrategia más amplia que incluye acciones de salud mental, prevención
del suicidio, justicia restaurativa y programas orientados a evitar la
reincidencia. Su presencia en Santiaguito forma parte del compromiso de generar
comunidades penitenciarias más solidarias, conscientes y orientadas a una
reinserción efectiva.
Con iniciativas como ésta, las instituciones y la sociedad civil avanzan hacia un modelo penitenciario más humano, donde la niñez y las mujeres privadas de la libertad tienen la oportunidad de acceder a condiciones que garanticen su bienestar y su derecho a un futuro más digno.
