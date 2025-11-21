Ayuntamiento de Teotihuacán realiza ceremonia conmemorativa por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana

En la mañana de ayer, la Plaza Juárez en la cabecera
municipal de Teotihuacán, reunió a vecinos y autoridades para llevar a cabo la
Ceremonia Conmemorativa del 115 Aniversario del Inicio de la Revolución
Mexicana.
Personal del Ayuntamiento de Teotihuacán, encabezadas por el presidente municipal Mario Paredes de la Torre, acudieron junto con los integrantes del cabildo, quienes realizaron el acto protocolario de honores correspondientes. La presencia institucional reforzó el carácter oficial del acto y dio marco al sentido de respeto hacia la memoria histórica del país.
Como parte central del programa, se llevó a cabo una reseña
histórica a cargo del Prof. Antonio Alcalá Hernández, Cronista Municipal. Con
un estilo claro y tradicional, el profesor ofreció un repaso por los
acontecimientos que detonaron el movimiento revolucionario, resaltando la
importancia de las ideas y personajes que impulsaron una transformación
profunda en la vida política y social de México.
El acto concluyó con un mensaje que invitó a valorar la memoria histórica como base para seguir construyendo un Teotihuacán más unido y consciente de su herencia.
