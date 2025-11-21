Realizan desfile y ceremonia conmemorativa por aniversario de la Revolución Mexicana en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En San Martín de las
Pirámides se realizó el desfile y ceremonia conmemorativa por el 115
aniversario de la Revolución Mexicana, en la que participaron autoridades,
instituciones educativas y diversos grupos del municipio. El evento tuvo
lugar en la plaza principal y reunió a vecinos de todas las edades
para recordar un capítulo importante de la historia nacional.
La ceremonia fue presidida por José Meneses Benítez, presidente municipal de San Martín de las Pirámides, acompañado de su cabildo. En su mensaje, recordó la importancia de la Revolución Mexicana como un momento de valor y lucha por la justicia y la libertad. “Hoy nos reunimos en esta plaza para honrar y recordar el inicio de un capítulo más, de los más importantes de la historia nacional. Esta fecha no solo es un recuerdo, es una invitación a la reflexión profunda sobre el valor, la injusticia y la libertad que impulsaron a miles de mujeres y hombres a levantarse por la construcción de un México más justo y más igualitario. Hoy en estas calles de nuestro querido San Martín estamos recordando esta reseña histórica. La Revolución Mexicana nos dejó una enseñanza: que la unidad y el esfuerzo colectivo tienen el poder de transformar la realidad”, señaló Meneses Benítez.
Durante la ceremonia se realizaron los honores correspondientes a la bandera, reafirmando el respeto cívico y la identidad nacional. Al concluir el acto, se entregaron reconocimientos a talentos deportivos locales en diversas disciplinas, como boxeo y karate, destacando el compromiso del municipio con la promoción del deporte y el desarrollo juvenil.
