Diputado Zarzosa propone aumentar a tres años la licencia de taxi en el Estado de México


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El diputado Eduardo Zarzosa del grupo parlamentario del PRI, presentó una propuesta para que las licencias de manejo de taxis en el Estado de México tengan una vigencia de tres años, en lugar del actual año, como un apoyo a la economía de los taxistas. La iniciativa busca equiparar las condiciones con otros estados y con la Ciudad de México, donde los permisos pueden durar hasta cuatro años, evitando así un trato “desigual” frente a otros automovilistas y profesionistas del volante.

Según la propuesta, los conductores que deseen obtener la licencia deberán aprobar exámenes psicométricos, toxicológicos, teóricos, prácticos y de habilidades, con lo que se garantizaría su capacidad para manejar de manera segura.

Además, la Secretaría de Movilidad tendría que actualizar la guía y los exámenes de valoración integral, incorporando capacitación y sensibilización sobre seguridad vial, fomentando una cultura de responsabilidad en las calles.

En caso de aprobarse esta propuesta, en el Estado de México costaría la licencia anual mil 265 pesos, la de dos años mil 686, y la de tres años dos mil 248. La iniciativa propone modificar los Códigos Financiero y Administrativo para reducir las cargas económicas y administrativas que enfrentan los taxistas.

Con esta medida, los taxistas mexiquenses podrían operar con mayor seguridad y menos trámites, acercándose a condiciones similares a las de sus colegas de otros estados y fortaleciendo la profesión en la entidad, aseguran.

