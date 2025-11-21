Diputado Zarzosa propone aumentar a tres años la licencia de taxi en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El diputado
Eduardo Zarzosa del grupo parlamentario del PRI, presentó una propuesta para
que las licencias de manejo de taxis en el Estado de México tengan una vigencia
de tres años, en lugar del actual año, como un apoyo a la economía de los
taxistas. La iniciativa busca equiparar las condiciones con otros estados y con
la Ciudad de México, donde los permisos pueden durar hasta cuatro años,
evitando así un trato “desigual” frente a otros automovilistas y profesionistas
del volante.
Según la propuesta, los conductores que deseen obtener la licencia deberán aprobar exámenes psicométricos, toxicológicos, teóricos, prácticos y de habilidades, con lo que se garantizaría su capacidad para manejar de manera segura.
Además, la Secretaría de Movilidad tendría que
actualizar la guía y los exámenes de valoración integral, incorporando
capacitación y sensibilización sobre seguridad vial, fomentando una cultura de
responsabilidad en las calles.
En caso de aprobarse esta propuesta, en el Estado de México costaría
la licencia anual mil 265 pesos, la de dos años mil 686, y la de tres años dos
mil 248. La iniciativa propone modificar los Códigos Financiero y
Administrativo para reducir las cargas económicas y administrativas que
enfrentan los taxistas.
Con esta medida, los taxistas mexiquenses podrían operar con mayor seguridad y menos trámites, acercándose a condiciones similares a las de sus colegas de otros estados y fortaleciendo la profesión en la entidad, aseguran.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión