Balea a trabajador de paquetería al asaltarlo, intentó huir y lo agarran vecinos en Chicoloapan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Un
sujeto identificado como Jesús Israel “N” fue vinculado a proceso por su
presunta participación en un violento asalto ocurrido el pasado 17 de
noviembre, en el que dos repartidores de una empresa de venta en línea fueron
víctimas de un brutal robo en pleno día. La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) no ha dejado cabos sueltos y ha actuado con rapidez,
asegurando que el delincuente enfrentará la justicia.
Según la versión oficial, Jesús Israel “N”, junto a dos delincuentes
más, amenazaron con armas de fuego a los repartidores, despojándolos de varios
paquetes de mercancía y sus teléfonos celulares en la calle Prolongación
Crisantemo, en el corazón de Chicoloapan. Lo peor ocurrió cuando uno de los
repartidores recibió un disparo en el brazo, quedando herido durante el atraco.
Los delincuentes intentaron escapar, pero fueron interceptados
por valientes testigos que sin dudarlo, acudieron al llamado de auxilio y
lograron detener al agresor, entregándolo a la policía municipal, no sin antes
propinarle unos cuantos golpes de lección. Jesús Israel “N” fue puesto a
disposición del Ministerio Público, quien rápidamente lo presentó ante un juez.
Tras revisar las pruebas de la Fiscalía, el juez no dudó en
vincular a proceso a Jesús Israel “N” por el delito de robo con violencia,
además de imponerle prisión preventiva como medida cautelar. El caso sigue
abierto, con un plazo de dos meses para que se cierre la investigación
complementaria.
Cabe destacar que, a pesar de la gravedad de los hechos, Jesús Israel “N” será considerado inocente hasta que se dicte una sentencia definitiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión