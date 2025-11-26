miércoles, 26 de noviembre de 2025

Rescatan a tres excursionistas extraviados en el Iztaccíhuatl


Rescatan a tres excursionistas extraviados en el Iztaccíhuatl

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Amecameca.- Un angustioso rescate tuvo lugar en el Parque Nacional Iztaccíhuatl, cuando tres excursionistas, una mujer y dos hombres, fueron reportados como desaparecidos tras perderse en el paraje "La Joyita".

Ante la alarma, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de Amecameca activaron de inmediato un operativo de búsqueda. Tras horas de intensas labores en el terreno agreste y peligroso de la montaña, los tres fueron finalmente localizados en buen estado de salud y sin lesiones.

El rescate fue posible gracias a la pronta intervención de los especialistas en montaña, quienes lograron encontrar a los extraviados y trasladarlos a un lugar seguro, donde pudieron regresar a su hogar sin mayores contratiempos.

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución para todos aquellos que visitan las zonas naturales del Estado de México, recordando que es fundamental mantenerse alerta y preparado ante cualquier eventualidad en estos terrenos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 