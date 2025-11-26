Rescatan a tres excursionistas extraviados en el Iztaccíhuatl
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Amecameca.- Un
angustioso rescate tuvo lugar en el Parque Nacional Iztaccíhuatl, cuando tres
excursionistas, una mujer y dos hombres, fueron reportados como desaparecidos
tras perderse en el paraje "La Joyita".
Ante la alarma, elementos de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México y la Policía Municipal de Amecameca activaron de inmediato un
operativo de búsqueda. Tras horas de intensas labores en el terreno agreste y
peligroso de la montaña, los tres fueron finalmente localizados en buen estado
de salud y sin lesiones.
El rescate fue posible gracias a la pronta intervención de
los especialistas en montaña, quienes lograron encontrar a los extraviados y
trasladarlos a un lugar seguro, donde pudieron regresar a su hogar sin mayores
contratiempos.
Las autoridades hicieron un llamado a la precaución para todos aquellos que visitan las zonas naturales del Estado de México, recordando que es fundamental mantenerse alerta y preparado ante cualquier eventualidad en estos terrenos.
