Con cuchillo en mano mujer asalta tienda en Naucalpan: está detenida

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Una mujer de 31 años, identificada como Daniela "N", fue detenida tras un robo a mano armada en una tienda de conveniencia. La delincuente irrumpió en el negocio con un cuchillo de mango verde, amenazó a los empleados y se apoderó de varios productos.

La acción rápida de un empleado, quien pidió ayuda a la policía, permitió que agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) la detuvieran cuando intentaba escapar, seguida por un hombre que pedía auxilio.

La mujer negó las acusaciones, pero el cajero confirmó que la había amenazado para robar. Tras una revisión, los oficiales encontraron el cuchillo y la mercancía robada en su poder.

Daniela "N" fue arrestada y presentada ante el Ministerio Público, donde se le inició una carpeta de investigación por robo con violencia y portación de arma blanca.

