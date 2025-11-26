Con cuchillo en mano mujer asalta tienda en Naucalpan: está detenida
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Una
mujer de 31 años, identificada como Daniela "N", fue detenida tras un
robo a mano armada en una tienda de conveniencia. La delincuente irrumpió en el
negocio con un cuchillo de mango verde, amenazó a los empleados y se apoderó de
varios productos.
La acción rápida de un empleado, quien pidió ayuda a la
policía, permitió que agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM) la detuvieran cuando intentaba escapar, seguida por un hombre que
pedía auxilio.
La mujer negó las acusaciones, pero el cajero confirmó que
la había amenazado para robar. Tras una revisión, los oficiales encontraron el
cuchillo y la mercancía robada en su poder.
Daniela "N" fue arrestada y presentada ante el Ministerio Público, donde se le inició una carpeta de investigación por robo con violencia y portación de arma blanca.
