Cae la mafia del agua: Seis presuntos lideres criminales detenidos tras fuerte operativo
EdoMéx en línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio un tremendo golpe al crimen organizado en la segunda fase de la Operación “Caudal”, donde se logró la captura de seis líderes criminales relacionados con el robo y distribución ilegal de agua en varias localidades mexiquenses. Este operativo, que sigue desmantelando redes criminales en el corazón del Valle de México, ha dejado al descubierto la magnitud de un negocio ilícito que afecta a miles de ciudadanos.
Los detenidos fueron identificados como:
Cristian Jesús “N”, alias “Gimy”, líder del Sindicato 22 de
Octubre y actual Sexto Regidor en el municipio de Chalco, fue arrestado por
homicidios, secuestros, extorsión y acaparamiento de agua. Este peligroso
criminal se había mantenido en el poder gracias a su control sobre la distribución
ilegal del vital líquido.
Juan “N”, Secretario General de la FITTAM y vocero de
SUTMEX, cayó en manos de la justicia con armas y marihuana. Este sujeto estaba
involucrado en acaparar agua y extorsionar a autoridades locales.
Guillermo “N”, miembro del Sindicato 22 de Octubre, fue detenido por extorsión y el manejo de tomas clandestinas de agua, operando en los municipios cercanos a Ecatepec y Chalco.
Ricardo “N”, presunto integrante de "La Chokiza",
fue arrestado tras ser identificado como el líder de un grupo criminal dedicado
a bloquear el paso de pipas ajenas a sus intereses, y ordenar ataques contra
conductores.
Juan Manuel “N” alias “El Maya”, un ex-policía de Ecatepec,
lideraba la organización “Los Mayas”, vinculada a una serie de extorsiones y
delitos relacionados con el agua robada. Se le aseguraron armas y narcóticos.
María del Carmen “N”, implicada en la organización “Los
Mayas”, fue arrestada por facilitar invasiones de tierras para operar pipas de
agua. La "reina del despojo" no pudo escapar.
Tras las detenciones, los líderes criminales fueron trasladados a Centros de Readaptación Social en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Otumba y Almoloya. Los investigadores siguen trabajando incansablemente para desmantelar por completo esta red de criminales del agua.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión