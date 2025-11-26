Mario Paredes entrega obras en San Lorenzo y Palomar Maquixco, Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- El
presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, encabezó una
gira de trabajo por distintas comunidades del municipio, donde se dio a la
tarea de inaugurar diversas obras de infraestructura urbana que mejorarán el
tránsito y calidad de los vecinos teotihuacanos.
La primera parada fue en la comunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan, donde los vecinos recibieron la pavimentación de la calle Honduras, una obra que incluye la aplicación de mezcla asfáltica, así como la construcción de guarniciones y banquetas, que prometen hacer de este lugar un espacio más seguro y cómodo para quienes transitan a diario.
Después, el mandatario municipal se trasladó a la comunidad
de Palomar Maquixco, donde se inauguraron dos importantes obras. La primera, en
la calle Progreso, también consistió en la pavimentación asfáltica, acompañada
de la construcción de guarniciones y banquetas; y en la calle Los Reyes, donde
se realizó la pavimentación y nuevas banquetas, que transformarán la imagen de
la comunidad.
Ante esto, Mario Paredes de la Torre expresó que “Estas obras son una muestra más del compromiso que tenemos con nuestra gente, de hacer de Teotihuacán un lugar más moderno, accesible y seguro para todos. Seguiremos trabajando por el bienestar de cada una de nuestras comunidades.”
El evento contó con la presencia de integrantes del cabildo
y personal del ayuntamiento, quienes acompañaron al presidente en esta
importante jornada de mejoras para el municipio, además de vecinos de las
calles, quienes salieron a escuchar el mensaje.
Las obras son parte de un programa continuo de infraestructura que busca responder a las necesidades más urgentes de los teotihuacanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión