Fiscalía y Guardia Civil recuperan mercancía robada en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Guardia Civil de
Tecámac acaban de dar un golpe demoledor al crimen organizado, al recuperar
mercancía de lujo robada a mano armada en un audaz operativo que desmantela a
los delincuentes activos en la zona.
Los hechos se registraron el pasado doce de noviembre, cuando un camión cargado con 104 cajas de ropa de marcas de renombre fue interceptado por dos camionetas de lujo que cerraron el paso al conductor. Los delincuentes, armados hasta los dientes, amenazaron al chofer y se apoderaron del vehículo y su preciada carga, huyendo como fantasmas.
Pero la justicia no descansó, ya que a través de una intensa
investigación, el equipo de la FGJEM localizó el camión y la mercancía en un
inmueble de la colonia Los Héroes Ozumbilla, en Tecámac. Sin perder tiempo,
solicitaron una orden de cateo y, con gran precisión, la Guardia Civil y la
Fiscalía irrumpieron en el lugar. Recobraron el camión de carga y decenas de
cajas repletas de ropa de lujo; chamarras, abrigos, vestidos, pantalones y
pijamas de marcas reconocidas.
El inmueble fue asegurado y, aunque los responsables siguen prófugos, las autoridades no descansarán hasta capturarlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión