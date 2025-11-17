CAEM Atiende 14 fugas en el territorio mexiquense
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con el
firme propósito de mejorar el abasto de agua potable y reducir el desperdicio,
la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) lleva a cabo un programa
integral de reparación de fugas en el Sistema de Distribución Macrocircuito.
El operativo, iniciado el pasado 27 de octubre y previsto para concluir el 20 de noviembre, beneficia a 13 municipios, entre ellos Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, llegando a una población de 3.5 millones de habitantes.
Durante los trabajos se han atendido 14 fugas detectadas en
la línea de conducción estatal, instalando piezas especiales y cápsulas tipo
concha de acero a medida, ajustando tornillería, realizando pruebas de
funcionamiento y reponiendo pavimentos sin interrumpir el suministro de agua
potable.
“La CAEM reafirma su compromiso de mantener una infraestructura hidráulica eficiente, segura y sin fugas, garantizando el abastecimiento necesario para nuestra población”, destacó la institución.
