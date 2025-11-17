Nuevas reglas para transporte público en el asfalto mexiquense: actualizan el Reglamento de Tránsito del EdoMéx
En las calles del Estado de México, donde todavía resuena el
eco de los accidentes automovilísticos, a partir del 25 de noviembre, el
Gobierno del Estado ajusta las reglas del juego para que el transporte circule
con más cabeza y menos sustos. Los choferes deberán llegar con capacitación
bajo el brazo, licencias especiales renovables y la obligación de mantenerse en
los carriles que les tocan, como antes cuando cada ruta tenía su propio
territorio bien marcado.
La idea es sencilla, casi de sentido común: mover a la gente
sin ponerla en riesgo, evitar tragedias que luego solo dejan silencio, y hacer
que todos (peatones, autos, camiones) compartan la calle con un poco más de
justicia. Por eso también se tiran a la basura las multas fijas y ahora se
aplican rangos que premian a quien cumple y aprietan a quien insiste en hacerse
el vivo. Las sanciones van desde castigos fuertes por conducir con licencia
suspendida, levantar pasaje donde no se debe o salirse del carril, hasta multas
para los de carga que se pasan de listos con sustancias peligrosas, exceso de
velocidad o maniobras que traban el paso.
Con esta actualización al Reglamento de Tránsito, el Estado
de México busca poner orden en la vía pública y garantizar que cada viaje, por
corto o largo que sea, llegue a buen destino. Aquí, donde todos tenemos prisa,
se vuelve a recordar que la movilidad segura no es lujo, sino derecho.
Ahora, para que no haya falta alguna, pueden consultar la actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México dando click aquí
