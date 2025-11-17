lunes, 17 de noviembre de 2025

Nuevas reglas para transporte público en el asfalto mexiquense: actualizan el Reglamento de Tránsito del EdoMéx


En las calles del Estado de México, donde todavía resuena el eco de los accidentes automovilísticos, a partir del 25 de noviembre, el Gobierno del Estado ajusta las reglas del juego para que el transporte circule con más cabeza y menos sustos. Los choferes deberán llegar con capacitación bajo el brazo, licencias especiales renovables y la obligación de mantenerse en los carriles que les tocan, como antes cuando cada ruta tenía su propio territorio bien marcado.

La idea es sencilla, casi de sentido común: mover a la gente sin ponerla en riesgo, evitar tragedias que luego solo dejan silencio, y hacer que todos (peatones, autos, camiones) compartan la calle con un poco más de justicia. Por eso también se tiran a la basura las multas fijas y ahora se aplican rangos que premian a quien cumple y aprietan a quien insiste en hacerse el vivo. Las sanciones van desde castigos fuertes por conducir con licencia suspendida, levantar pasaje donde no se debe o salirse del carril, hasta multas para los de carga que se pasan de listos con sustancias peligrosas, exceso de velocidad o maniobras que traban el paso.

Con esta actualización al Reglamento de Tránsito, el Estado de México busca poner orden en la vía pública y garantizar que cada viaje, por corto o largo que sea, llegue a buen destino. Aquí, donde todos tenemos prisa, se vuelve a recordar que la movilidad segura no es lujo, sino derecho.

Ahora, para que no haya falta alguna, pueden consultar la actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México dando click aquí 

